26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2024
ABONE OL
Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA