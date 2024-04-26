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İzmir'de DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama!

Giriş Tarihi: 26.04.2024
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İzmir’de DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama!

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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