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Uzmanlar toz taşınımına karşı uyardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Uzmanlar toz taşınımına karşı uyardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel kliniği bulunan Cilt Uzmanı Selin Alpar, toz taşınımının etkili olduğu bu günlerde mecburi olmadıkça dışarı çıkılmamasına dikkat çekerek, tozun ciltte kızarıklığa neden olabileceğini söyledi.

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