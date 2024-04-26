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Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

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