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Balayı için geldi: 30 metrelik peribacasında mahsur kaldı!

İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Balayı için geldi: 30 metrelik peribacasında mahsur kaldı!

Ankara'dan balayı için Kapadokya'nın eşsiz güzelliğine hayran kalarak gelen genç kadın, gezi sırasında yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu Ortahisar Kalesi'nde mahsur kaldı. Zirvede mahsur kalan kadın, ekiplerce yapılan çalışma sonrasında kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

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