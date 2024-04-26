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Bursa'da 65 adet suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Bursa’da 65 adet suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Bursa'da JASAT Mercek-6 Operasyonu çerçevesinde aranan 65 adet suç kaydı olan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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