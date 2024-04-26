Kaza yaptı alevlere teslim oldu! Yer: Samsun

55 JN 437 plakalı otomobilin de motor kısmında yangın çıktı. Yanan arabaya ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpü ile yapıldı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de müdahalesi ile yangın söndürüldü. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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