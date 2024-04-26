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İstanbul Fatih'te yangın paniği! İkinci kattan dumanlar yükseldi

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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İstanbul Fatih’te yangın paniği! İkinci kattan dumanlar yükseldi

İstanbul Fatih'te bulunan 4 katlı bir binada gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın anında binada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fatih'te, 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürürken, yangın anında dairede bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişiden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Balat Mahallesi Çimen Sokakt'a bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce içeride kalan komşularını kaldırdı, ardından durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Bu sırada, daire kalan ve dumandan etkilenen 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 2 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangın sonrası dairede büyük çapta hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangının çıktığı daireden yükselen dumanlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, itfaiye ekipleri binada dumandan etkilenen bir kişi için önlem amaçlı şişme branda açtığı görülüyor.

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