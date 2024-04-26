İstanbul Fatih’te yangın paniği! İkinci kattan dumanlar yükseldi

Fatih'te, 4 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürürken, yangın anında dairede bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişiden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Balat Mahallesi Çimen Sokakt'a bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri önce içeride kalan komşularını kaldırdı, ardından durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.