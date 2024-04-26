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“İş yerinde aşırı çay ve kahve tüketmek çarpıntı sebebi"

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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“İş yerinde aşırı çay ve kahve tüketmek çarpıntı sebebi

Dengeli bir beslenme planı oluşturarak sağlıklı yiyecekler tüketmenin iş hayatında başarılı olmanın anahtarı olduğunu söyleyen Diyetisyen Elif Akçeken, “Oturarak çalışan bireyler kilo almamak için rafine karbonhidratlar, şekerli atıştırmalıklar ve yağlı gıdalardan kaçınmalıdır. Sık yapılan hatalardan biri de aşırı çay ve kahve alımıdır. İş yerinde aşırı kafein tüketimi uykusuzluğa, anksiyeteye ve hatta kalp çarpıntısına neden olabilir" dedi.

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