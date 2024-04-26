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Tatil planları ile birlikte valiz tamiratında hareketlilik başladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Tatil planları ile birlikte valiz tamiratında hareketlilik başladı

Yaz ayının gelmesiyle birlikte birçok vatandaş tatil planları yapmaya başlarken, tatil hazırlığı çerçevesinde valiz tamiratlarında da hareketlilik başladı, esnafın yüzü güldü.

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