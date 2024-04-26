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Bahçelievler'de "pes dedirten" olay! Dans eden kadının videosunu çekip paylaştı | O şüpheli tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Bahçelievler’de pes dedirten olay! Dans eden kadının videosunu çekip paylaştı | O şüpheli tutuklandı

Bahçelievler'de bir evde dans eden kadının videosunu habersiz çekip sosyal medyada yayınlayan şüpheli tutuklandı.

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