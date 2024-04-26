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Avcılar'da uyuşturucu operasyonu!

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
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Avcılar’da uyuşturucu operasyonu!

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Avcılar'daki operasyonda, uyuşturucu serası kurulan bir dubleks daireye polislerin geldiğini gören 2 şüpheli evde yangın çıkardı.

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