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Ankara'da 12,2 ton sahte gıda ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Ankara’da 12,2 ton sahte gıda ele geçirildi

Başkentte düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

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