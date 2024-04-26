3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı

Meydana gelen zincirleme kazada; sürücüler Levent D. ile Yusuf K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Levent D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaza sonrası bir süre ulaşımın aksadığı yol, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.