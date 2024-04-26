3 otomobil zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı
Rize'nin Çayeli ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası bir süre ulaşımın aksadığı yol, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu, Balıkçılar mevkisinde meydana geldi.
Rize'den Artvin istikametine ilerleyen Levent D. (35) yönetimindeki 53 LB 189 plakalı otomobil, arızalınca, durdu.
Aynı yönde ilerleyen Yusuf K.'nın (27) kullandığı 53 DC 113 plakalı otomobil, arıza nedeniyle sürücüsü tarafından yolun sağına itilen otomobile çarptı.
Arkadan gelen Muhammet Ş.Ç. (27) yönetimindeki 34 GLF 790 plakalı otomobil de kaza yapan Yusuf K.'ya ait otomobile çarptı.
Meydana gelen zincirleme kazada; sürücüler Levent D. ile Yusuf K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Levent D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
Kaza sonrası bir süre ulaşımın aksadığı yol, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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