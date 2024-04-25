2 otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kaza Arapçiftliği mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 2892. Sokak üzerinde seyir halinde olan N.K. idaresinde ki 07 NEK 07 Hyundai marka idaresinde ki cip, 2930. sokakta seyir halinde olan Berika K. idaresinde ki 81 AAE 047 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı.