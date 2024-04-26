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Kapısı açık halde seyir eden otobüsten düştü! Şoförün direksiyon başında ki rahatlığı dikkat çekti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2024
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Kapısı açık halde seyir eden otobüsten düştü! Şoförün direksiyon başında ki rahatlığı dikkat çekti

Adana'da kapısı açık seyreden otobüsten düşen kadın ağır yaralandı.

Merkez Sarıçam ilçesinde, Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı yolcu otobüsünden inmek isteyen Hatice S. dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hatice S, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kadının yola düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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