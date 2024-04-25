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Üzerine inşaat demiri düşen işçi öldü

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Üzerine inşaat demiri düşen işçi öldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde villa inşaatında çalışan demir ustası Abdurrahman Ateş (43), iş makinesiyle taşınan inşaat demirlerinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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