Kavga esnasında kulağını ısırıp koparmıştı! Cezası belli oldu
İstanbul Büyükada'da 8 yıl önce yaşanan kavgada Eyüp Çelik isimli vatandaşın kulağını ısırarak koparan Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek isimli şahsa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Büyükada'da 8 yıl önce kız arkadaşıyla kavga ederken ayırmak için gelen Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak koparan sanığa, 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Adalar Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki sanık Eyüp Çelik ile taraf avukatları katıldı. Sanık Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek ise duruşmaya gelmedi.
Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 29 Temmuz 2016'da Büyükada'da Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek'in kız arkadaşı ile yaşadığı tartışmaya Eyüp Çelik'in müdahale etmesinin ardından taraflar arasında da tartışma çıktığını belirtti.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtilen mütalaada, Çelik'in, Seyrek'i göğsünden ittiği, beraber yere düştükleri, ardından Seyrek'in, Çelik'in sol kulağını ısırarak bir parça kopardığı aktarıldı.
Mütalaada, Seyrek'in basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı, Çelik'in ise yüzde sabit iz oluşacak şekilde yara aldığı kaydedildi.
Sanık Seyrek'in "yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılması, müşteki-sanık Eyüp Çelik'in ise "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.
Mütalaaya karşı beyanda bulunan Çelik, aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Olay tarihinde diğer sanığın saldırmış olduğu kız 'Kurtar, kurtar' diye bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsa ben zaten müdahil olmam." dedi.
Davayı karara bağlayan hakim, sanık Seyrek'in "yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, müşteki sanık Eyüp Çelik'in ise "kasten yaralama" suçundan beratına hükmetti.
Büyükada'da 29 Temmuz 2016'da yaşanan arbede sırasında Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağının bir parçasını ısırarak koparmış, yere düşen kulak parçasını da martı almıştı.
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