Kavga esnasında kulağını ısırıp koparmıştı! Cezası belli oldu

Mütalaaya karşı beyanda bulunan Çelik, aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek, "Olay tarihinde diğer sanığın saldırmış olduğu kız 'Kurtar, kurtar' diye bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsa ben zaten müdahil olmam." dedi.

Davayı karara bağlayan hakim, sanık Seyrek'in "yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Hakim, müşteki sanık Eyüp Çelik'in ise "kasten yaralama" suçundan beratına hükmetti.

Büyükada'da 29 Temmuz 2016'da yaşanan arbede sırasında Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek, Eyüp Çelik'in kulağının bir parçasını ısırarak koparmış, yere düşen kulak parçasını da martı almıştı.