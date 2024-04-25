İstanbul’da kimyasal paniği! Elektrik direğine çarptı yola aktı

Caddede esnaf olan İhsan Özkan, "Kamyonet yukarıdan aşağıya hızlı bir şekilde geldi. Bize freninin patladığını söyledi. Direksiyonu kırıp duvara vurmak için kaldırıma çıktı. Araçta kimyasal varmış herhalde. Elektrik direğini devirdi. Burada oturan insanlar vardı ancak o anda kimse yoktu kaldırımda" diye konuştu.

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