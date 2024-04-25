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Düzce’de dolandırıcı operasyonu! 4 kişi gözaltında...

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Düzce’de dolandırıcı operasyonu! 4 kişi gözaltında...

Düzce’de polis ekiplerince yapılan operasyonda dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

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