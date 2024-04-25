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Tekirdağ'da toz taşınımı etkili oluyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Tekirdağ’da toz taşınımı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Tekirdağ'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlük ortalama yüzey toz taşınımı konsantrasyonu ölçümüne göre toz taşınımı orta seviyede olan kentte taşınım nedeniyle araçların üzeri, evlerin balkonları tozla kaplandı.

Toz taşınımının yarın azalacağı ön görülüyor.

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