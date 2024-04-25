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Bursa'da 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Bursa’da 3 bin 800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 800 litre sahte, kaçak karışım zeytinyağı ele geçirildi.

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