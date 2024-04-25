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Antalya'da hakkında kesinleşmiş hapis kararı ile aranan bir zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Antalya’da hakkında kesinleşmiş hapis kararı ile aranan bir zanlı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis kararı nedeniyle aranan bir zanlı tutuklandı.

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