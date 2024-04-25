Sultanahmet Meydanı’nda Filistin için oturma eyleminde ikinci gün!

Alman Çeşmesi yakınında bir araya gelen İHH üyeleri, "Katil İsrail işbirlikçi ABD", "Susma haykır", "Dünyada yaklaşık 7 milyon Filistinli yaşıyor", "Hemen şimdi ateşkes", "Aksa özgür olana kadar Filistin'in yanındayız", "Gazze'deki ablukaya hayır" yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.