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Babasının tabancası ile ağabeyini vurdu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Babasının tabancası ile ağabeyini vurdu

Kahramanmaraş'ta Ekinözü ilçesinde emniyet amirinin kızı, tartıştığı ağabeyini babasının beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

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