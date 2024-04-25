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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 1 doktor öldü, 2'si ağır 6 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1 doktor öldü, 2’si ağır 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan Dr. Mustafa Güder’in öldüğü 6 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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