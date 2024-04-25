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Batman cep telefonu tamir sırasında patladı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Batman cep telefonu tamir sırasında patladı

Batman’da tamir için bir iş yerine getirilen cep telefonu, patlayıp alev aldı. Paniğe neden olan patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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