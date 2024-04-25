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Niğde'de korkunç olay! Benzin dökerek evlerini yaktı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Niğde’de korkunç olay! Benzin dökerek evlerini yaktı

Niğde'de bir kişi babasıyla tartıştıktan sonra benzin dökerek evlerini yaktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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