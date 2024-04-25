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Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Kırklareli’nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla jandarma ekiplerince 1 şüpheli gözaltına alındı.

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