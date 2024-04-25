Bursa Şehir Hastanesi’nde bir anda ortalık karıştı! Bahçe ringe döndü
Son dakika haberi... Bursa'da hastane bahçesinde tartışan iki aile, bahçeyi ringe çevirdi. O anlar anbean kameraya yansıdı.
Olay, Bursa Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesinde duran iki aile arasında sözlü tartışma çıktı.
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Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü.
Bahçeyi boks ringi gibi kullanan iki ailenin kavgası kameraya saniye saniye yansıdı.
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