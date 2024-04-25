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Bursa Şehir Hastanesi’nde bir anda ortalık karıştı! Bahçe ringe döndü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Bursa Şehir Hastanesi’nde bir anda ortalık karıştı! Bahçe ringe döndü

Son dakika haberi... Bursa'da hastane bahçesinde tartışan iki aile, bahçeyi ringe çevirdi. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, Bursa Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.

Bursa Şehir Hastanesi’nde bir anda ortalık karıştı! Bahçe ringe döndü

Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesinde duran iki aile arasında sözlü tartışma çıktı.

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Bursa Şehir Hastanesi’nde bir anda ortalık karıştı! Bahçe ringe döndü

Tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü.

Bursa Şehir Hastanesi’nde bir anda ortalık karıştı! Bahçe ringe döndü

Bahçeyi boks ringi gibi kullanan iki ailenin kavgası kameraya saniye saniye yansıdı.

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