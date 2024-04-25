25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Avcılar'da korkutan olay! Mahalle sakinleri sokağa döküldü

Avcılar'da korkutan olay! Mahalle sakinleri sokağa döküldü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
ABONE OL
Avcılar’da korkutan olay! Mahalle sakinleri sokağa döküldü

Avcılar'da bir binanın önündeki kaldırım ve basamakların olduğu bölüm çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin incelemesinin ardından ise bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayda çökmenin toprağın altının boşalması nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.

Görevliler bölgede önlem alırken, binanın giriş ve çıkışını sağlamak için tahtalar birbirine çakılarak portatif bir yol yapıldı.

Avcılar Belediyesi ekipleri de incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından ise bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Avcılar’da kaldırım çöktü! Bina boşaltıldıAvcılar’da kaldırım çöktü! Bina boşaltıldı AVCILAR'DA KALDIRIM ÇÖKTÜ! BİNA BOŞALTILDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA