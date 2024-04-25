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Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG’li sözde komutan terörist tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda örgütün "sözde komutanı" olarak faaliyet yürüten mensubu tutuklandı.

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