25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Jandarmadan kaçak alkol uygulaması

Jandarmadan kaçak alkol uygulaması

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
ABONE OL
Jandarmadan kaçak alkol uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin huzuru ve güvenliği için uygulama gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA