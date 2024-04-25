Küçük öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Erzincan Gazi İlkokulu 1-B sınıfı ile Ziya Gökalp İlkokulu 3-D sınıfı öğrencilerine, doğa bilinci kazandırmak, ağaç sevgisi edindirmek amacıyla; "Her Öğrencinin Bir Fidanı Olsun" sloganıyla "Esentepe Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi" alanına ağaç dikimi gerçekleştirildi.