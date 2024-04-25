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Küçük öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Küçük öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında minik öğrenciler tarafından Esentepe bölgesine fidan dikildi.

Erzincan Gazi İlkokulu 1-B sınıfı ile Ziya Gökalp İlkokulu 3-D sınıfı öğrencilerine, doğa bilinci kazandırmak, ağaç sevgisi edindirmek amacıyla; "Her Öğrencinin Bir Fidanı Olsun" sloganıyla "Esentepe Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Uygulama Projesi" alanına ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Toplam 72 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte teknik ekipler de öğrencilere destek sağladı.

Ağaç dikiminde son derece heyecanlı görünen minik öğrenciler büyüklerimizden devraldığımız dünyamızın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından sağlanan fidanları toprakla buluşturdular.

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