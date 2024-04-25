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İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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İzmir açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 5'i çocuk 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

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