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Aksaray’da feci kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Aksaray’da feci kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak takla attı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

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