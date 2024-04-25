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22. Geleneksel idefix Kitap Festivali’nin bitmesine sayılı günler kaldı!

Giriş Tarihi: 25.04.2024
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22. Geleneksel idefix Kitap Festivali’nin bitmesine sayılı günler kaldı!

22. Geleneksel idefix Kitap Festivali’nin Bitmesine Sayılı Günler Kaldı! 1996 yılında “Türkiye’nin Kitapçısı” olma hayaliyle kurulan idefix; yaklaşık 300.000 çeşit kitap ile bu yıl yirmi ikincisi düzenlenen ve artık gelenekselleşmiş olan kitap festivalinde tüm indirimlere ek 500 TL ve üzeri kitap alışverişlerinde sepette 50 TL indirim sunuyor!

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