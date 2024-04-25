Çanakkale’de korku dolu anlar! Otoparktaki otomobil yangını endişe yarattı: 52 dairelik bina tahliye edildi

Yangın, saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan 52 dairelik binanın otoparkında çıktı. Otoparkta bulunan park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alev ve dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı ile adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.