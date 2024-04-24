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Küçükçekmece’de silahlı saldırı! O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Küçükçekmece’de silahlı saldırı! O anlar kamerada

Küçükçekmece’de hafif ticari araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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