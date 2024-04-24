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Trafikte çıkan yol verme kavgası kanlı bitti! Yaralılar var

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Trafikte çıkan yol verme kavgası kanlı bitti! Yaralılar var

Afyonkarahisar’da trafikte çıkan yol verme kavgasında bir şahıs kendisi ile birlikte 3 kişiyi tabancayla vurdu. Yaralılardan birisinin kavga esnasında tabancadan seken merminin isabet ettiği 4 yaşındaki çocuk olduğu bildirildi.

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