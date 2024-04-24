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Adana'da dehşet! Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradılar | Çok sayıda yaralı var

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Adana’da dehşet! Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradılar | Çok sayıda yaralı var

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pitbull cinsi köpek, sahibine ve 2 kişiye saldırarak yaraladı. Kimlikli olduğu belirtilen köpek, sahibinin yakınları tarafından sakinleştirilerek belediye ekiplerine teslim edilmek üzere eve götürüldü.

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