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Ters yönden giden otomobile ceza yağdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Ters yönden giden otomobile ceza yağdı

Karabük-Ankara karayolu Kemal Oyman mevkiinde ters şeritten ilerleyen bir otomobil sürücüsü, cep telefonuyla kaydedildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucunda otomobilin plakası tespit edildi ve sürücüye toplam 9 bin 574 TL trafik cezası kesildi.

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