Konya’da feci kaza! Otomobil ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobilin kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar-Ereğli Kara yolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.E. idaresindeki 42 EJR 23 plakalı otomobil, Acıgöl mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip H.B. yönetimindeki 42 BG 275 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, sürücü H.A.E. ile aynı araçtaki eşi S.E., kızı G.T. ve 2 yaşındaki torunu M.D.T. yaralandı. Yaralanan 4 kişi, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sırrı bulundu: Japon diyetisyen açıkladı! 100 yaşına kadar yaşamanın anahtarı...
- YDS sonuç sorgulama ekranı | 2024 ÖSYM YDS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- 3 kıtada at süren Osmanlı haritası! 100 300 500 yıl boyunca o ülkelere hükmetti
- Asansör kapılarındaki bu delik aslında hayat kurtarıyor!
- Türkiye'ye özgü bu kristal servet avcılarının hedefi! 1 gramı bile elmastan 10 bin kat...
- MEB tatil kararını verdi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflara ders yok! Öğrencilerin yüzleri bayram edecek!
- Emeklinin temmuz maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına 1+1+1 formüllü kılavuz! 10.000, 11.250, 13.000 TL alanlara...
- Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemiyeti'nin yeni lideri Fikri Doğan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- Kişilik testi: Tırnaklarınız sakinliğinizi mi yoksa bağımsızlığınızı mı gösteriyor?
- 3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...
- 1995 1998 2002 2008 girişine hesaplama yeniden oluştu! SGK altın tepside erken emekliliği sundu
- Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru koşulları...