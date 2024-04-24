Antalya'da korkunç ölüm! Kayıp inşaat işçisi gencin cansız bedeni derede bulundu
Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan inşaat işçisi genç, dere yatağında ölü bulundu.Gencin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, dere yatağında hareketsiz bir kişi olduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin dereye yakın bir şantiyede inşaat işçisi olarak çalışan İsmail Mutlu'ya (25) ait olduğu tespit edildi.
İnşaatta çalışan Mutlu'nun arkadaşları tarafından 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Mutlu'nun cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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