Antalya’da korkunç ölüm! Kayıp inşaat işçisi gencin cansız bedeni derede bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin dereye yakın bir şantiyede inşaat işçisi olarak çalışan İsmail Mutlu'ya (25) ait olduğu tespit edildi.