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Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı!

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Edirne’de 5 düzensiz göçmen yakalandı!

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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