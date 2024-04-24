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Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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