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Ayvalık açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Ayvalık açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca yakalanan 71 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı.

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