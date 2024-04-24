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Sıcaklar etkiledi yenidünyada hasat erken başladı: Fiyatı üreticisini sevindirdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Sıcaklar etkiledi yenidünyada hasat erken başladı: Fiyatı üreticisini sevindirdi

Mersin’de birçok bahçede yetiştirilen ve masrafı az olduğu için 'sarı altın' olarak dillendirilen Malta eriğinde (yenidünya) hasat başladı. Birinci kalite kilogramı 40-45 TL arasında bahçeden alıcı bulan yenidünya, üreticisini de sevindirdi.

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