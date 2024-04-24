24 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Pitbull silahla bile durdurulamamış

Pitbull silahla bile durdurulamamış

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
ABONE OL
Pitbull silahla bile durdurulamamış

Adana'da sahibine ve ailesine saldıran pitbull cinsi köpeğin silahla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı ancak yine de saldırıya devam ettiği ortaya çıktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA