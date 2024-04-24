İlber Ortaylı THY uçağında fenalaştı! Pilot kapıya döndü sefer gecikmeli olarak yapıldı! İlber Ortaylı sağlık durumu...

KAPIYA DÖNME KARARI ALINDI

Uçaktaki yolcular arasında yer alan Türk tarihçi ve yazar İlber Ortaylı kalkıştan hemen önce rahatsızlandı. Durum üzerine kabin ekibi harekete geçti ve pilot kalkışı iptal edip kapıya dönme kararı aldı. Rahatsızlanan İlber Ortaylı'ya doktor tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ciddi bir bulguya rastlanmazken Ortaylı'nın tansiyon problemi nedeniyle rahatsızlandığı öğrenildi.